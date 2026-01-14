Scor nomme Philipp Rüede en tant que directeur financier

L'illustration montre le logo de SCOR
Le réassureur français SCOR a annoncé mercredi la nomination de Philipp Rüede, actuellement directeur général de SCOR Life & Health, en tant que directeur financier, à compter du 7 mars 2026.
"Après son intégration réussie au sein du groupe, je me réjouis de pouvoir continuer à compter sur Philipp dans ses nouvelles fonctions de Directeur financier", selon Thierry Léger, directeur général de SCOR, cité dans un communiqué.
"Sa contribution sera décisive dans la réussite de notre prochain plan stratégique, qui sera présenté au marché en décembre 2026", ajoute Thierry Léger.
(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)
