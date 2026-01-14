Scor nomme Philipp Rüede en tant que directeur financier

L'illustration montre le logo de SCOR

Le réassureur français SCOR a ‍annoncé mercredi la nomination de Philipp Rüede, actuellement ‌directeur général de SCOR Life & Health, en ​tant que directeur financier, ⁠à compter du 7 mars 2026.

"Après son ⁠intégration ‍réussie au sein ⁠du groupe, je me réjouis de pouvoir continuer ​à compter sur Philipp dans ses nouvelles fonctions ⁠de Directeur financier", ​selon Thierry Léger, directeur ​général de ​SCOR, cité dans un ​communiqué.

"Sa ⁠contribution sera décisive dans la réussite de notre prochain plan stratégique, ‌qui sera présenté au marché en décembre 2026", ajoute Thierry Léger.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par ‌Augustin Turpin)