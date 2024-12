Scor maintient ses objectifs pour 2026, malgré les résultats de la branche Assurance et Vie

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Le réassureur Scor a révisé à la baisse jeudi les prévisions de résultats de sa branche Assurance et Vie, tout en maintenant les objectifs de son plan stratégique, dont une croissance de la "valeur économique" de l'entreprise de 9% par an jusqu'à 2026.

Scor, dont l'activité consiste à assurer les assureurs, avait prévenu mi-juillet s'attendre à ce que le bénéfice de son activité vie et santé pour 2024 soit "significativement en dessous" des 500 millions d'euros prévus jusqu'alors.

La revue 2024 des hypothèses relatives à cette activité couvrant les États-Unis (incluant notamment les hypothèses de mortalité dans ce pays), le Canada, la Corée du Sud et Israël avait poussé le groupe à accélérer l’estimation de leur impact négatif avant la fin 2024, et la révision de son plan stratégique.

L’hypothèse de résultat des revenus d’assurance en Vie et Santé qui était initialement comprise entre 500 et 600 millions d’euros par an, passe avec la mise à jour du plan à 400 millions d’euros, indique le groupe jeudi dans un communiqué.

La CSM (marge sur services contractuels) sur les nouvelles affaires passe de 450 millions d’euros à 400 millions. La CSM représente les profits futurs attendus et qui seront reconnus en résultat au rythme de leur réalisation.

Scor confirme cependant les orientations du plan Forward 2026 présenté en septembre 2023 pour 2025-2026 avec un objectif inchangé en matière de croissance de la valeur économique de +9% par an et un objectif de solvabilité situé entre 185%-220%.

La valeur économique du groupe prend en compte la somme des fonds propres et les profits attendus.

Le réassureur confirme aussi son hypothèse de rendement des capitaux propres (ROE) supérieur à 12% par an.

L'organisation de l’activité Vie et Santé, "plus efficace et plus ciblée" à la suite de la revue stratégique "permettra une réduction supplémentaire des coûts de gestion pour 30 millions d'euros à partir de 2025", indique le groupe.

Scor a également "accéléré les initiatives de transformation et de simplification" donnant lieu à une "réduction des coûts de 150 millions d'euros attendue en 2025, près d’un an avant l’échéance prévue dans le plan Forward 2026", ajoute-t-il.

