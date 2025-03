Scor: légèrement dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Scor grappille près de 1% sur fond de propos positifs d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours remonté de 27,3 à 28,7 euros sur le titre du réassureur français.



'Les résultats de Scor au quatrième trimestre montrent une amélioration de la confiance opérationnelle, avec un rendement de dividende stable offrant des retours attrayants dans un contexte de niveaux d'endettement gérables', estime le broker.





Valeurs associées SCOR 26,4600 EUR Euronext Paris -0,08%