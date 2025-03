Scor: le titre grimpe, Goldman initie à l'achat information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 16:14









(CercleFinance.com) - L'action Scor compte lundi parmi les plus fortes hausses du SBF 120 à la Bourse de Paris, le spécialiste de la réassurance profitant d'une note de Goldman Sachs dans laquelle la banque américaine initie la valeur à l'achat.



Vers 16h00, le titre gagne 5,4%, contre un repli de 0,1% au même instant pour le SBF et un gain de 0,7% pour l'indice STOXX du secteur européen de l'assurance.



Dans une étude sectorielle parue dans la matinée, Goldman indique avoir initié le suivi de la valeur avec une recommandation d'achat et un objectif de cours à 12 mois de 34,5 euros.



La firme new-yorkaise explique que le groupe sort tout juste d'une période d'assainissement en se traitant sur la base d'une valorisation boursière très attrayante, une configuration synonyme de son point de vue d'un net potentiel de progression dans l'hypothèse d'absence de mauvaises surprises au niveau des résultats.





Valeurs associées SCOR 28,1400 EUR Euronext Paris +4,77%