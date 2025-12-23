*
Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :
* TECHNIP ENERGIES TE.PA a annoncé lundi soir avoir reçu une importante commande de Commonwealth LNG pour lancer les achats des équipements clés nécessaires à son usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) située à Cameron Parish, en Louisiane, aux États-Unis.
* ALSTOM ALSO.PA a annoncé lundi avoir signé un contrat de 393 millions d'euros avec Hellenic Train pour la fourniture de 23 rames automotrices électriques Coradia Stream en Grèce.
(Rédigé par Diana Mandia)
