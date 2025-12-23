 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 06:42

*

*

*

*

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* TECHNIP ENERGIES TE.PA a annoncé lundi soir avoir reçu une importante commande de Commonwealth LNG pour lancer les achats des équipements clés nécessaires à son usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) située à Cameron Parish, en Louisiane, aux États-Unis.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé lundi avoir signé un contrat de 393 millions d'euros avec Hellenic Train pour la fourniture de 23 rames automotrices électriques Coradia Stream en Grèce.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3XP18D

(Rédigé par Diana Mandia)

Valeurs associées

ALSTOM
24,860 EUR Euronext Paris -0,04%
TECHNIP ENERGIES
32,1800 EUR Euronext Paris +2,16%
