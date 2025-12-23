Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* TECHNIP ENERGIES TE.PA a annoncé lundi soir avoir reçu une importante commande de Commonwealth LNG pour lancer les achats des équipements clés nécessaires à son usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) située à Cameron Parish, en Louisiane, aux États-Unis.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé lundi avoir signé un contrat de 393 millions d'euros avec Hellenic Train pour la fourniture de 23 rames automotrices électriques Coradia Stream en Grèce.

(Rédigé par Diana Mandia)