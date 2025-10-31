 Aller au contenu principal
SCOR-Le résultat net au T3 dépasse les attentes, à €217 mlns
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 07:13

SCOR SCOR.PA a fait état vendredi d'un résultat net au-dessus des attentes au troisième trimestre, le groupe de réassurance soulignant la performance de toutes ses lignes de métier.

Scor affiche un résultat net de 217 millions d'euros sur la période, tandis que les analystes tablaient en moyenne sur 203 millions, selon un consensus d'entreprise.

Le rendement annualisé des capitaux propres (RoE) du groupe s'établit à 22,1% sur le trimestre alors que les analystes attendaient 18,8%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

