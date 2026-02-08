JO 2026/Ski alpin-L'Américaine Johnson sacrée sur la descente, Vonn chute lourdement

Ski alpin - Cérémonie de victoire de la descente féminine

L'Américaine Breezy Johnson a remporté dimanche son premier titre olympique lors d'une descente de Cortina d'Ampezzo (Italie) marquée par la lourde chute de sa compatriote Lindsey Vonn, évacuée en hélicoptère alors ‍qu'elle avait pris le départ malgré une sérieuse blessure au genou gauche.

Championne du monde en titre de la discipline, Breezy Johnson a dompté la piste Olimpia delle Tofane en 1'36"10, s'imposant avec quatre centièmes d'avance sur l'Allemande Emma Aicher, médaillée d'argent, et 59 centièmes sur ‌l'Italienne Sofia Goggia, selon les résultats provisoires.

Partie avec le dossard 6, l'Américaine de 30 ans a principalement creusé son avance dans le quatrième des cinq secteurs de la piste olympique pour succéder à la Suissesse Corinne Suter.

Neuf jours après avoir ​subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, une contusion osseuse et des lésions au ménisque à Crans-Montana (Suisse), ⁠la championne olympique 2010 de la descente Lindsey Vonn a lourdement chuté en début de tracé, une quinzaine de secondes après son départ avec le dossard 13.

La course a été interrompue une vingtaine de minutes ⁠pour permettre l'évacuation de l'Américaine de 41 ans.

Breezy ‍Johnson, assise dans le "hot seat" réservé à la skieuse qui a signé le meilleur temps, ⁠s'est caché les yeux au moment de la chute de sa compatriote.

Huit ans après ses premiers Jeux olympiques à Pyeongchang (Corée du Sud) en 2018 (7e de la descente), elle a écrit la plus belle ligne de son palmarès, un an jour pour jour après son titre ​mondial de la discipline obtenu à Saalbach (Autriche).

"J'avais un bon sentiment pour aujourd'hui. Je savais que je devais pousser, y aller plus fort qu'à l'entraînement, que je devais être super propre. Je savais que la vitesse était bonne et j'espérais juste que ce soit suffisant", ⁠a réagi la lauréate de la dernière descente d'entraînement samedi.

"Je suis de tout coeur avec elle. J'espère que ce ​n'est pas aussi grave que ça en a l'air", a-t-elle ajouté au sujet de Lindsey ​Vonn.

TROISIÈME MÉDAILLE POUR GOGGIA

Seulement quatre centièmes ​derrière, Emma Aicher a pris la médaille d'argent, son premier podium individuel aux JO puisqu'elle avait été vice-championne olympique de l'épreuve par ​équipes en 2022 à Pékin.

La skieuse de 22 ans est l'une ⁠des plus polyvalentes du circuit, capable de monter sur le podium dans trois des quatre disciplines en Coupe du monde (descente, super-G et slalom).

À domicile, Sofia Goggia a signé son troisième podium olympique consécutif en descente après son sacre en 2018 et sa deuxième place en 2022.

Le Bergamasque de 33 ans a réussi à se remettre dans sa course malgré les vingt minutes d'interruption liée à la chute de son ‌amie Lindsey Vonn, alors qu'elle partait deux dossards après elle.

"Je sais que j'ai fait quelques erreurs ici et là. Mais en même temps, c'est ma troisième médaille pour mes troisièmes Jeux olympiques, c'est énorme", a-t-elle réagi.

"Je suis désolée qu'elle ait été évacuée en hélicoptère. Je n'ai rien vu. Ils m'ont dit que la chute n'était pas bonne. Je lui adresse toutes mes pensées."

Les Françaises sont passées à côté de leur course : Laura Gauché a terminé 13e (+ 1"88), Romane Miradoli 16e (+ 2") et Camille Cerutti 23e (+ 4"31).

(Reportage d'Alan Baldwin, version ‌française Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)