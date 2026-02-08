JO 2026-Desloges décroche la première médaille française en skiathlon derrière la star Klaebo

Ski de fond - Cérémonie des vainqueurs du 10km + 10km Skiathlon hommes

Mathis Desloges a décroché dimanche la première médaille de la délégation française aux Jeux olympiques de Milan-Cortina avec l'argent en ski de fond, sur ‍l'épreuve du skiathlon.

Derrière la légende norvégienne Johannes Klaebo, qui a remporté son sixième titre olympique, le fondeur de 23 ans a devancé au sprint un autre Norvégien, Martin Nyenget, médaillé de bronze. Le Français Hugo ‌Lapalus a pris, lui, la cinquième place.

Dans cette épreuve qui alterne entre 10 km en style classique puis 10 km en style libre, Mathis Desloges a apporté la seconde médaille individuelle ​de la France en ski de fond dans l'histoire des Jeux olympiques, vingt ans après ⁠l'argent de Roddy Daragon sur le sprint.

"C'est beaucoup d'émotion, ça fait des mois et des mois que je m'entraîne pour cette course. Que tout s'aligne, c'est juste ⁠dingue", a savouré le désormais vice-champion ‍olympique sur France TV. "On avait des skis de fou, j'avais une forme ⁠de fou. C'était un jour de dingue."

"On débloque le compteur et j'espère que ça va donner des idées aux autres."

Champion du monde des moins de 23 ans sur le 20 km libre il y ​a deux ans jour pour jour, le fondeur de Villard-de-Lans (Isère) a changé de dimension dimanche sur le site nordique de Tesero. Présent sur la Coupe du monde depuis janvier 2024, il n'avait auparavant jamais ⁠intégré le top cinq sur le circuit.

"Je ne m'en rends pas du tout compte, ​je réaliserai après. Décidément, ce 8 février me réussit bien", a-t-il souri.

Mathis Desloges ​s'est cependant fait une ​énorme frayeur à sept kilomètres de l'arrivée quand il a coupé un virage, sans en tirer véritablement ​bénéfice, alors qu'il se trouvait dans le groupe de ⁠cinq fondeurs en tête. Il a été sanctionné d'un carton jaune sans conséquence.

"Je suis passé devant dans la ligne droite et j'ai coupé trop court dans la ligne droite. Carton jaune, c'est mérité mais ça ne m'a pas du tout avantagé, ce n'était pas volontaire", a-t-il expliqué.

Son compatriote Hugo Lapalus a pris la ‌cinquième place, son meilleur classement individuel aux Jeux après sa septième place sur le 15 km classique à Pékin en 2022.

"C'est un peu de déception, je suis très content pour Mathis mais ça fait mal, j'ai tenu toute la course", a réagi, en larmes, le médaillé de bronze 2018 du relais 4x10 km sur France TV. "J'aurais bien aimé concrétiser avec une médaille mais c'est comme ça."

(Rédigé par Vincent ‌Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)