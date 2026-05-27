Scor lance un refinancement obligataire

Le réassureur français annonce une offre de rachat en numéraire sur deux souches d'obligations subordonnées d'un montant total de 750 millions d'euros, parallèlement à l'émission d'une nouvelle dette compatible Solvabilité II.

Le géant de la réassurance a officialisé aujourd'hui le lancement simultané d'une offre de rachat de dette existante et d'une intention d'émission de nouvelles obligations subordonnées, s'inscrivant dans le cadre d'une "gestion proactive de sa structure de financement".

Une offre de rachat ciblant deux souches de 2015 et 2016

L'offre de rachat en numéraire, qui débute ce mercredi 27 mai et se clôturera le 3 juin 2026 à 16h00, vise deux lignes obligataires actuellement négociées sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg :

- Les Obligations 2047 (souche émise en 2015, encours de 250 millions d'euros), dont la première date de remboursement anticipé réglementaire est fixée au 5 juin 2027.

- Les Obligations 2048 (souche émise en 2016, encours de 500 millions d'euros), dont la première fenêtre de remboursement anticipé s'ouvrira le 27 mai 2028.SCOR a précisé que l'opération ciblera en priorité absolue l'intégralité des Obligations 2047 (sans limite de montant). Le solde de l'enveloppe disponible sera alloué subsidiairement au rachat des Obligations 2048.

Un refinancement conditionné aux règles de Solvabilité II

Pour financer ce rachat et couvrir les besoins généraux du groupe, Scor prévoit l'émission concomitante de nouvelles obligations subordonnées libellées en euros. Ces titres, à taux fixe puis variable, seront structurés pour être éligibles au titre de fonds propres réglementaires de niveau 2 (Tier 2) sous la directive européenne Solvabilité II.

Le succès de l'offre de rachat est d'ailleurs strictement conditionné à la réussite de cette nouvelle émission de dette. Le montant nominal total des obligations rachetées sera ainsi plafonné au montant nominal qui sera levé via les nouvelles obligations Tier 2.

Afin de fidéliser sa base de créanciers, le réassureur propose un incitatif : un mécanisme d'allocation prioritaire de la nouvelle dette pourra être accordé aux investisseurs actuels qui choisissent d'apporter leurs obligations existantes à l'offre de rachat. Les résultats de cette double opération financière seront communiqués dans la foulée de la clôture de l'offre.