Scor IP remanie entièrement sa direction

(NEWSManagers.com) - Scor Investment Partners (Scor IP), la société de gestion du réassureur français Scor, a annoncé plusieurs nominations visant à accélérer la croissance de son activité de gestion de tiers. Le responsable des investissements de Scor IP, Fabrice Rossary, a été nommé directeur général de la firme. Il succède à François de Varenne, qui prend le poste de président du conseil de surveillance de Scor IP en tant que membre du comité exécutif du groupe Scor en charge des investissements, de la transformation, la technologie et du financement d'entreprise du groupe.

Le directoire de Scor IP accueille deux nouveaux membres. Louis Bourrousse, précédemment responsable de la performance de l'activité d'investissement (head of investment business performance) est nommé responsable du développement de l'activité. Il supervisera les ventes, le marketing et les partenariats de distribution. Marie-Suzanne Mazelier, jusqu'alors head of aggregate, devient responsable des investissements, en charge de superviser les équipes de gestion de portefeuille (obligataire, prêts d'entreprises, infrastructure, immobilier, insurance linked securities, sélection de fonds et durabilité). Benjamin Ayache et Eric Talleux restent au directoire dans leurs fonctions respectives, à savoir responsable des opérations et directeur du contrôle des risques.

Scor IP a également procédé à d'autres nominations. Ainsi, Thibaut Lameyse, jusqu'alors strategic investments manager de Scor Global Investments, passe secrétaire général de Scor IP et est rattaché à Fabrice Rossary. En outre, Alexandre Stoessel, qui dirigeait l'équipe obligataire high yield, est nommé responsable de la gestion obligataire, tandis que Sophie Duclos-Grenet, précédemment responsable juridique devient responsable de la sélection de fonds. Tous deux sont rattachés à Marie-Suzanne Mazelier.

Scor IP gérait 16,1 milliards d'euros à fin juin 2021, dont 5,3 pour le compte d'investisseurs externes.