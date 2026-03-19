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Scor Investment Partners réalise une levée intermédiaire de €260 mlns pour Scor Real Estate Loans V
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 08:28

Scor SE SCOR.PA :

* SCOR INVESTMENT PARTNERS RÉALISE UNE LEVÉE INTERMÉDIAIRE DE EUR 260 MLNS POUR SON FONDS DE DETTE IMMOBILIÈRE VALUE-ADD, SCOR REAL ESTATE LOANS V

* LA COMMERCIALISATION DU FONDS SE POURSUIT AVEC UN OBJECTIF DE LEVÉE DE 500 MILLIONS D'EUROS

Texte original nGNE47bPRM Pour plus de détails, cliquez sur SCOR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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