Scor Investment Partners réalise une levée intermédiaire de €260 mlns pour Scor Real Estate Loans V

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BP a annoncé jeudi son intention de céder à la société d'investissement Klesch Group son site de raffinerie de pétrole de Gelsenkirchen, en Allemagne, et a relevé son objectif de réduction des coûts d'environ un milliard de dollars (872,52 millions d'euros) ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•19.03.2026•09:27•
Le Conseil d'Etat a rejeté mercredi la requête déposée par Reporters sans frontières (RSF) et les syndicats de journalistes SNJ et SNJ-CGT qui réclamaient au gouvernement et à l'Arcom de conduire une évaluation sur le pluralisme dans les médias après le rachat ...
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Les prix du pétrole bondissent jeudi, le Brent s'envolant de 5%, poussés par l'annonce de frappes contre des infrastructures énergétiques en Iran et au Qatar, tandis que les Bourses asiatiques ont rechuté dans des marchés sous tension. Le pétrole bondit à nouveau, ...
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information fournie par Le Cercle des analystes indépendants•19.03.2026•09:07•
Par Rainier Brunet-Guilly, partner chez New Alpha Asset Management et Eric Galiegue, associé de PhiAdvisor Valquant À première vue, comparer Leonardo et Naval Group peut sembler audacieux. Le premier est un groupe coté, multi-domaines, présent dans les hélicoptères, ...
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