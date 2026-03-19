information fournie par Reuters • 19/03/2026 à 08:28

Scor Investment Partners réalise une levée intermédiaire de €260 mlns pour Scor Real Estate Loans V

Scor SE SCOR.PA :

* SCOR INVESTMENT PARTNERS RÉALISE UNE LEVÉE INTERMÉDIAIRE DE EUR 260 MLNS POUR SON FONDS DE DETTE IMMOBILIÈRE VALUE-ADD, SCOR REAL ESTATE LOANS V

* LA COMMERCIALISATION DU FONDS SE POURSUIT AVEC UN OBJECTIF DE LEVÉE DE 500 MILLIONS D'EUROS

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(Rédaction de Gdansk)