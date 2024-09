COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 25 septembre 2024 N° 02 – 2024

SCOR Investment Partners annonce le second millésime de sa stratégie de Dette d’Infrastructure à Haut Rendement

SCOR Investment Partners annonce le lancement de SCORLUX High Income Infrastructure Loans II, compartiment de SCORLUX SICAV-RAIF.

Ce fonds marque le second millésime de la stratégie multi-investisseurs de dette d’infrastructure à haut rendement de SCOR Investment Partners, à la suite du déploiement réussi de son fonds inaugural SCORLUX High Income Infrastructure Loans.

Le nouveau fonds offre des solutions innovantes de dette sécurisée unitranche ou junior/mezzanine pour des projets d’infrastructure ou des entreprises. Il offre aux investisseurs un portefeuille diversifié avec des rendements ajustés au risque attractifs pour un profil sub-investment grade.

SCORLUX High Income Infrastructure Loans II investira dans les secteurs de l’infrastructure stratégiques pour les pays de l’Union Européenne, incluant les énergies renouvelables, les infrastructures numériques et les réseaux de transport, ainsi que les initiatives liées à la décarbonation, à l’efficacité énergétique et à la mobilité verte.

Conformément à la philosophie d’investissement durable de SCOR Investment Partners, les investissements du fonds se concentreront sur le financement d’activités à faible émission de carbone et celles ayant une contribution environnementale positive, telles que les initiatives d’économie circulaire et la prévention de la pollution. SCORLUX High Income Infrastructure Loans II est qualifié Article 9 selon le Règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) et crédité du label LuxFLAG Environment Applicant .

Fonds Européen d'Investissement à Long Terme (ELTIF) et accessible aux investisseurs institutionnels, le fonds a déjà obtenu un engagement d’investissement de 100 millions d’euros de la part du Groupe SCOR, garantissant un alignement d’intérêt fort, et vise une taille totale de 500 millions d’euros.

Paola Basentini, Responsable de la dette d’infrastructure chez SCOR Investment Partners, a commenté : « Nous sommes fiers de nous appuyer sur le succès de notre première édition de dette d’infrastructure à haut rendement pour offrir aux investisseurs un accès à un portefeuille d’investissements diversifiés et soigneusement sélectionnés. Ces investissements offriront des rendements attractifs tout en contribuant efficacement à la transition énergétique. »

Louis Bourrousse, Directeur général de SCOR Investment Partners, déclare : « Nous sommes un acteur actif dans la dette d’infrastructure depuis 2013. Avec ce second fonds de dette d’infrastructure à haut rendement, nous offrons un accès privilégié à un marché de niche exclusif. Notre équipe d’infrastructure tire parti de ses compétences éprouvées en matière de sourcing et de son solide historique pour déployer ce nouveau fonds . »

Avec 2,4 milliards d’euros d’investissements réalisés à travers 80 transactions de dette d’infrastructure depuis 2013, l’équipe d’infrastructure de SCOR Investment Partners a été pionnière en matière d’investissements dans l’éolien offshore, les réseaux de fibre optique et les centres de données durables. L’équipe se concentre sur la construction de portefeuilles diversifiés à travers des structures de projets sécurisées fondés sur des flux de trésorerie stables, prévisibles et généralement protégés contre l’inflation.

– Fin –

A propos de SCOR Investment Partners

Financer, ensemble, le développement durable de la société.

SCOR Investment Partners est la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR. Créée en 2008 et agréée depuis mai 2009 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le n°GP09000006, SCOR Investment Partners compte plus de 80 collaborateurs et s’organise autour de sept pôles de gestion : Fixed Income, Corporate Loans, Dettes Infrastructure, Immobilier Direct, Dettes Immobilières, Insurance-Linked Securities et Sélection de Fonds. Depuis 2012, SCOR Investment Partners donne accès aux investisseurs professionnels à une partie des stratégies développées pour le groupe SCOR. Les actifs confiés par les investisseurs externes s’élèvent à EUR 7,5 milliards à fin juin 2024. Au total, les actifs sous gestion de la société s’élèvent à EUR 20,5 milliards à la même date (engagements non tirés inclus).

Visitez le site de SCOR Investment Partners : www.scor-ip.com

