(Zonebourse.com) - Scor dévoile un résultat net en hausse de 12,8% à 225 millions d'euros pour les 3 premiers mois de 2026, porté par toutes les lignes de métier (220 MEUR en données ajustées, soit hors impact de la variation de la juste valeur de l'option sur les actions propres de Scor).

Le rendement des capitaux propres (ROE) s'est amélioré de 3 points en rythme annuel pour s'établir à 21,7% (21,1% en ajusté) et la valeur économique du groupe, à 51 EUR par action, a augmenté de 7,4%, "à hypothèses économiques constantes", par rapport à fin 2025.

Sur le plan opérationnel, le groupe de réassurance revendique un ratio combiné P&C (dommages) en amélioration de 4,8 points à 80,2%, "reflet d'une faible sinistralité en catastrophes naturelles et de la poursuite de l'accroissement de la prudence".

"Les performances de l'activité P&C demeurent excellentes, permettant la constitution de prudence supplémentaire ainsi qu'une provision IBNR (sinistres survenus non déclarés) de précaution en lien avec le conflit au Moyen-Orient", souligne le directeur général Thierry Léger.

Scor fait aussi état d'un résultat des activités d'assurance L&H (vie et santé) en repli de 9,3% à 107 MEUR, avec un écart d'expérience en ligne avec les attentes, ainsi que d'un taux de rendement courant des investissements de 3,6%, avec des taux de réinvestissement attractifs.

"Le ratio de solvabilité du groupe progresse de 5 points pour atteindre 220%, porté par une forte génération nette de capital opérationnel", ajoute Thierry Léger, qui se dit "confiant dans la capacité de Scor à atteindre ses objectifs 2026".

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