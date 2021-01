Communiqué de presse

21 janvier 2021 - N° 02

SCOR développe un outil d'évaluation des risques biométriques innovant qui améliore le processus de souscription

Le processus de souscription en assurance vie - s'il est simple et rapide pour les clients en bonne santé - peut à l'inverse être long et compliqué pour les personnes présentant des risques médicaux aggravés. Pour ces personnes, les souscripteurs doivent examiner chaque cas de manière approfondie, avec à la clé une tarification majorée, dans certains cas excessive, voire un refus de couverture.

La dernière innovation de SCOR, Vitae, répond à ces problèmes en automatisant le processus d'évaluation des risques. Vitae est un outil d'évaluation des risques biométriques de pointe qui intègre les progrès de la recherche médicale et utilise des techniques innovantes d'apprentissage automatique, basées sur la technologie de Machine Learning. L'automatisation permet une évaluation plus précise des risques à partir d'un plus large éventail de facteurs médicaux et simplifie le processus de souscription, améliorant in fine l'expérience des clients et élargissant l'offre de couvertures dont ils peuvent bénéficier.

Vitae, avec son calculateur phare Vitae CVR pour les risques cardiovasculaires, est intégré dans l'outil de souscription SOLEM de SCOR. Vitae CVR est également proposé en tant que solution de souscription en ligne que peuvent utiliser les clients de SCOR.

Paolo de Martin, Directeur général de SCOR Global Life, déclare : « Améliorer l'offre de couvertures en assurance vie au bénéfice des personnes qui ne sont pas en « parfaite santé » est au cœur de l'approche inclusive de SCOR en matière de souscription. Avec Vitae, nous réinventons l'approche de souscription en tirant parti de vastes quantités de données et de l'intelligence artificielle, pour faire bénéficier le plus grand nombre de personnes d'une protection contre les risques auxquels elles sont confrontées. »

