Scor améliore sa rentabilité au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 08:02
Le rendement des capitaux propres (ROE) s'est amélioré de 3 points en rythme annuel pour s'établir à 21,7% (21,1% en ajusté) et la valeur économique du groupe, à 51 EUR par action, a augmenté de 7,4%, "à hypothèses économiques constantes", par rapport à fin 2025.
Sur le plan opérationnel, le groupe de réassurance revendique un ratio combiné P&C (dommages) en amélioration de 4,8 points à 80,2%, "reflet d'une faible sinistralité en catastrophes naturelles et de la poursuite de l'accroissement de la prudence".
"Les performances de l'activité P&C demeurent excellentes, permettant la constitution de prudence supplémentaire ainsi qu'une provision IBNR (sinistres survenus non déclarés) de précaution en lien avec le conflit au Moyen-Orient", souligne le directeur général Thierry Léger.
Scor fait aussi état d'un résultat des activités d'assurance L&H (vie et santé) en repli de 9,3% à 107 MEUR, avec un écart d'expérience en ligne avec les attentes, ainsi que d'un taux de rendement courant des investissements de 3,6%, avec des taux de réinvestissement attractifs.
"Le ratio de solvabilité du groupe progresse de 5 points pour atteindre 220%, porté par une forte génération nette de capital opérationnel", ajoute Thierry Léger, qui se dit "confiant dans la capacité de Scor à atteindre ses objectifs 2026".
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