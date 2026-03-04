Scor affiche un résultat net de 208 millions d'euros au quatrième trimestre 2025
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 07:35
Au 4ème trimestre 2025, les revenus d'assurance L&H s'élèvent à 1 988 millions d'euros, en hausse de 2,9 % à taux de change constants (-3,3 % à taux de change courants) par rapport au 4ème trimestre 2024.
Scor enregistre un résultat net de 208 millions d'euros (214 millions d'euros ajusté) au 4ème trimestre 2025, porté par toutes les lignes de métier.
Sur l'ensemble de l'exercice 2025, Scor enregistre un résultat net de 851 millions d'euros (846 millions d'euros ajusté), soit un rendement des capitaux propres de 19,2 % (19,1 % ajusté).
Le ratio de solvabilité du Groupe s'établit à 215 % au 31 décembre 2025, dans le haut de la plage de solvabilité optimale de 185 %-220 %, et en hausse de 5 points de pourcentage par rapport à l'exercice 2024 et aux neuf premiers mois de 2025.
Valeurs associées
|29,8700 EUR
|Euronext Paris
|+3,00%
A lire aussi
-
Les marchés boursiers européens tentent un léger rebond mercredi à l'ouverture, après deux séances passées dans le rouge, en raison de la flambée des hydrocarbures provoquée par la guerre au Moyen-Orient. Vers 08H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris prenait ... Lire la suite
-
Pantalons à deux euros, électroménager ou manteaux: acheter d'occasion n'est plus jugé dévalorisant en Chine. Avec le ralentissement économique, le chômage des jeunes et la crise immobilière, les consommateurs plébiscitent magasins et applis de seconde main. Stimuler ... Lire la suite
-
Souveraineté, protection des données, déconnexion: au Salon international du mobile (MWC) de Barcelone, quelques entreprises tentent de se démarquer avec des téléphones à rebours des géants du secteur, vantant une approche plus protectrice des utilisateurs. A l'instar ... Lire la suite
-
(Actualisé avec détails à partir du §3) Dassault Aviation AM.PA a annoncé mercredi prévoir en 2026 une hausse de son chiffre d’affaires, attendu autour de 8,5 milliards d’euros, ainsi que la livraison de 28 Rafale et 40 Falcon, après avoir enregistré un chiffre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer