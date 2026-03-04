 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Scor affiche un résultat net de 208 millions d'euros au quatrième trimestre 2025
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 07:35

Les revenus d'assurance P&C s'établissent à 1 795 millions d'euros au 4ème trimestre, en baisse de -1,6 % à taux de change constants (en baisse de 7,0 % à taux de change courants) par rapport au 4ème trimestre 2024.

Au 4ème trimestre 2025, les revenus d'assurance L&H s'élèvent à 1 988 millions d'euros, en hausse de 2,9 % à taux de change constants (-3,3 % à taux de change courants) par rapport au 4ème trimestre 2024.

Scor enregistre un résultat net de 208 millions d'euros (214 millions d'euros ajusté) au 4ème trimestre 2025, porté par toutes les lignes de métier.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, Scor enregistre un résultat net de 851 millions d'euros (846 millions d'euros ajusté), soit un rendement des capitaux propres de 19,2 % (19,1 % ajusté).

Le ratio de solvabilité du Groupe s'établit à 215 % au 31 décembre 2025, dans le haut de la plage de solvabilité optimale de 185 %-220 %, et en hausse de 5 points de pourcentage par rapport à l'exercice 2024 et aux neuf premiers mois de 2025.

Valeurs associées

SCOR
29,8700 EUR Euronext Paris +3,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank