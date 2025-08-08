Scor : -3% vers 28,1E, proche du support des 27,4E du 2 juillet
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 17:31
Scor se rapproche du support des 27,4E et en cas d'enfoncement, reviendrait combler le 'gap' des 26,64E du 6 mai, puis testerait un petit support vers 26,1E (qui remonte au 2 mai).
|28,1600 EUR
|Euronext Paris
|-2,76%
