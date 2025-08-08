Scor : -3% vers 28,1E, proche du support des 27,4E du 2 juillet information fournie par Cercle Finance • 08/08/2025 à 17:31









(Zonebourse.com) - Scor voit sa tentative de rebond enrayée à 3 reprises 29,1E et le titre rechute de -3% vers 28,1E.

Scor se rapproche du support des 27,4E et en cas d'enfoncement, reviendrait combler le 'gap' des 26,64E du 6 mai, puis testerait un petit support vers 26,1E (qui remonte au 2 mai).





Valeurs associées SCOR 28,1600 EUR Euronext Paris -2,76%