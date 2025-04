Scor : -13% vers 22,9E, surveiller 22,84E information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 14:20









(CercleFinance.com) - Le commerce international (les exportateurs) vont traverser une période difficile et Scor dévisse de -13% vers 22,9E (retour sur les niveaux du 18 décembre) et se rapproche du plancher des 22,84E du 3 décembre dernier.

Le support suivant se dessine vers 20,48E, il s'agit du 'gap' du 13 novembre 2024.





Valeurs associées SCOR 23,9000 EUR Euronext Paris -9,06%