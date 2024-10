Scission de Vivendi : les actionnaires se prononceront le 9 décembre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les journées investisseurs de Canal+ et d'Havas se tiendront respectivement le 18 et le 19 novembre 2024.

(AOF) - Le conseil de surveillance de Vivendi a pris connaissance des avis rendus par les instances représentatives du personnel concernées par le projet de scission du groupe dont l’étude de faisabilité avait été annoncée le 13 décembre 2023. Le conseil de surveillance et le directoire se sont entendus pour que soit convoquée une assemblée générale des actionnaires, qui votera sur ce projet de scission, le 9 décembre 2024.

