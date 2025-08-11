Scilex Holding Co devrait afficher une perte de 91 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Scilex Holding Co SCLX.OQ SCLX.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 13 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société californienne de Palo Alto devrait enregistrer une hausse de 60,4 % de son chiffre d'affaires, à 26,25 millions de dollars, contre 16,37 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Scilex Holding Co est une perte de 91 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 1 "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et aucune "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Scilex Holding Co est de 490,00 $, soit environ 96,8 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 15,72 $

