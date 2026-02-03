Scienture bondit après avoir élargi l'accès à un médicament contre l'hypertension

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Scienture Holdings SCNX.O augmentent de 10,34% à 0,4993 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle a élargi l'accès à Arbli, son losartan liquide prêt à l'emploi pour l'hypertension artérielle

** Le losartan traite l'hypertension, une condition dans laquelle une pression artérielle constamment élevée augmente le risque d'accident vasculaire cérébral et de maladie cardiaque - SCNX

** La société indique qu'Arbli est désormais disponible dans plus de 2 500 sites de soins de santé, avec une couverture pour 100 millions d'Américains assurés

** Elle s'attend à une croissance continue des prescriptions d'Arbli au T1 et à une couverture d'assurance et de pharmacie plus large

** La société déclare que son spray nasal pour les urgences de surdose d'opioïdes, Rezenopy, est prêt à être lancé aux États-Unis au T2 2026

** Les actions ont chuté de 92 % en 2025