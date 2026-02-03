 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Scienture bondit après avoir élargi l'accès à un médicament contre l'hypertension
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 14:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Scienture Holdings SCNX.O augmentent de 10,34% à 0,4993 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle a élargi l'accès à Arbli, son losartan liquide prêt à l'emploi pour l'hypertension artérielle

** Le losartan traite l'hypertension, une condition dans laquelle une pression artérielle constamment élevée augmente le risque d'accident vasculaire cérébral et de maladie cardiaque - SCNX

** La société indique qu'Arbli est désormais disponible dans plus de 2 500 sites de soins de santé, avec une couverture pour 100 millions d'Américains assurés

** Elle s'attend à une croissance continue des prescriptions d'Arbli au T1 et à une couverture d'assurance et de pharmacie plus large

** La société déclare que son spray nasal pour les urgences de surdose d'opioïdes, Rezenopy, est prêt à être lancé aux États-Unis au T2 2026

** Les actions ont chuté de 92 % en 2025

Valeurs associées

SCIENTURE HLDGS
0,4474 USD NASDAQ -1,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente du CIO Kirsty Coventry a présidé lundi la 145e session de l'organisation du CIO. ( AFP / Daniel MUÑOZ )
    "Concentrons-nous" sur le sport, cap fixé par Coventry au CIO
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:39 

    Sept mois après avoir pris les rênes du Comité international olympique, Kirsty Coventry lui a fixé mardi un premier cap: se "concentrer" sur le sport, donc sur l'avenir des Jeux, le plus loin possible de la politique. "Nous ne pouvons pas être tout pour tout le ... Lire la suite

  • Le concept d'ordinateur quantique est difficile à appréhender pour le grand public. Il repose sur une application aux ordinateurs des principes de la physique quantique. (Crédits: Adobe Stock)
    Faut-il investir dans le secteur de l'informatique quantique ?
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 03.02.2026 14:18 

    La révolution intelligence artificielle est en marche. Elle affiche des succès insolents aussi bien en termes économiques, militaires et financiers.  Cette révolution va-t-elle être amplifiée voire dépassée par l'arrivée des ordinateurs quantiques ? Faut il diversifier ... Lire la suite

  • Des Palestiniens de Gaza rentrant d'Egypte descendent d'un bus à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 2 février 2026 ( AFP / Bashar Taleb )
    Emus aux larmes, de premiers Palestiniens de Gaza rentrent d'Egypte
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:15 

    En larmes, ils étreignent longuement leurs proches, se fraient un chemin dans la cohue: une dizaine de Palestiniens ont regagné la bande de Gaza en ruines, après la réouverture très limitée du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte. La joie se mêle à l'émotion ... Lire la suite

  • Marius Borg Høiby, le fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, le 16 juin 2022 à Oslo ( NTB / Håkon Mosvold Larsen )
    Norvège: jugé pour viols, le fils de la princesse Mette-Marit plaide non coupable
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:14 

    Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, a plaidé non coupable des accusations de viols mardi au premier jour d'un procès retentissant qui plonge la famille royale dans l'embarras. Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank