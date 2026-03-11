Scienture augmente après des accords visant à étendre la portée du spray contre les surdoses d'opioïdes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions de la société pharmaceutique spécialisée Scienture Holdings SCNX.O augmentent de 62 % à 0,64 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir signé plusieurs accords GPO pour distribuer son spray de naloxone à haute dose Rezenopy dans plus de 5 000 sites de soins de santé aux États-Unis

** Les accords permettent l'accès aux hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et fournisseurs de services médicaux d'urgence représentant ~60% du marché institutionnel américain

** La naloxone renverse les surdoses d'opioïdes et Rezenopy est le vaporisateur nasal à plus forte dose approuvé aux États-Unis - SCNX

** La société indique que Rezenopy a été approuvé en avril 2024 et qu'il est fourni sous forme de carton avec deux dispositifs de pulvérisation à usage unique

** La société a acquis les droits américains exclusifs du produit auprès de Summit Biosciences en mars 2025 - SCNX

** SCNX a augmenté de ~28% en 2025