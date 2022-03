Scientific Beta nomme un directeur adjoint pour se charger des ventes mondiales

(NEWSManagers.com) - Scientific Beta a annoncé ce 15 mars le recrutement de David Wickham comme directeur adjoint, chargé des ventes mondiales et de la relation client.

Il arrive d'Abrdn, où il était dernièrement directeur des solutions de gestion quantitative et responsable de l'ESG. Auparavant, il a travaillé chez HSBC GAM comme directeur d'investissement senior pour les solutions marchés émergents et smart beta. Il a également évolué chez Invesco Private Capital, Insight Investment, JANA Investment Advisers et Mercer Investments.