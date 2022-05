Schroders veut donner des droits de vote à tous ses actionnaires

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire britannique Schroders a annoncé, ce mardi 26 avril, des propositions qui visent à octroyer un droit de vote aux détenteurs d’actions Schroders qui ne bénéficiaient pas jusqu’alors de ce droit.

La firme indique dans un communiqué que cela permettra à tous les actionnaires, qui partagent les mêmes risques et rendements, d’avoir les mêmes droits de votes et augmentera la liquidité des titres.

Dans les faits, chaque action qui ne contenait pas de droit de vote sera convertie en nouvelle action ordinaire Schroders puis toutes les actions converties auront les mêmes droits que les actions ordinaires existantes. Les détenteurs d’actions ordinaires recevront en outre trois actions ordinaires supplémentaire pour chaque 17 actions détenues sur la base d’une date qui n’est pas encore déterminée afin de compenser la dilution de leurs droits de vote.

Les actionnaires des deux catégories d’actions (actions ordinaires avec et sans droit de vote) voteront séparément les propositions de Schroders lors d’une assemblée générale qui reste à organiser. Pour faire passer la résolution, les deux catégories d’actionnaires devront l’approuver avec au minimum 75% des votes

La famille Schroders, qui détient 47,93% des actions ordinaires existantes avec droit de vote et 20,44% de celles sans droit de vote, soutiendra la résolution. Plus de 40% des détenteurs des actions sans droit de vote ont aussi indiqué qu’ils voteront en faveur des propositions du gestionnaire britannique. A l’issue de l’opération, si elle est approuvée, la famille Schroders ne détiendra plus qu’environ 43,11% des actions ordinaires de la firme, soit 4,82% de moins qu’avant l’opération.