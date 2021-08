Schroders va gérer des actifs non cotés pour un fonds de pension italien

(NEWSManagers.com) - Schroders a été choisi par Alifond, le fonds de retraite complémentaire de l' industrie agroalimentaire italienne, pour gérer un mandat d' actifs non cotés de 90 millions d' euros. L' opération a été effectuée par l' entremise de la société de conseil Prometeia Advisor Sim.

Le mandat sera investi en fonds d' investissements alternatifs (FIA) de private equity et de dette privée de Schroders Capital, le nouveau pôle de Schroders dédié au non coté, et de gérants externes. Pour la partie private equity, il se concentrera sur des buyout de petite et moyenne tailles en Europe et dans le monde. Pour la dette privée, il sera investi dans des véhicules européens de corporate direct lending.

Alifond avait déjà confié un mandat actions monde à Schroders.