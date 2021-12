Schroders sort un fonds alimentation et eau article 9

(NEWSManagers.com) - Schroders lance un fonds actions monde sur le thème de la transition vers une alimentation et d'une eau plus durables.

Appelé Schroder ISF Global Sustainable Food and Water, le fonds sera géré par Mark Lacey, Felix Odey et Alex Monk. Il vient enrichir la gamme Schroders Global Transformation, qui fournit aux investisseurs une exposition aux thèmes qui façonnent l'avenir du monde.

L'équipe de gestion ciblera des technologies émergentes et des industries stratégiques qui font partie intégrante de la transformation du système alimentaire et de l'eau. Elle recherchera des idées sur toute la chaîne de valeur, notamment dans la gestion de l'eau, la production et la transformation des aliments, la distribution et le recyclage.

Le portefeuille sera composé de 35 à 60 valeurs. Une " liste cible " d'environ 190 actions a été dressée à l'aide d'une recherche sur les actions et d'outils exclusifs de Schroders. Cette liste vise à filtrer l'univers des actions mondiales pour trouver les entreprises qui contribuent activement à la durabilité du système alimentaire et de l'eau.

Le fonds est classé dans la catégorie Article 9 du règlement SFDR.