Schroders s'offre un nouveau record d'encours en 2021

(NEWSManagers.com) - La société de gestion d’actifs et de fortune britannique Schroders a enregistré une collecte nette de 35,3 milliards de livres (42,6 milliards d'euros) sur l’année 2021 selon ses résultats annuels publiés ce jeudi tandis que ses encours sous gestion ont atteint un nouveau record à 731,6 milliards de livres à fin décembre 2021 (+10% par rapport à 2020). Cela correspond à une croissance annualisée de 10% des encours du gestionnaire sur cinq ans.

Les joint ventures et affiliés de Schroders ont contribué à hauteur de 20,2 milliards de livres pour la collecte nette du groupe, leurs encours s’élevant à 116,4 milliards de livres fin 2021. Le groupe a enregistré un revenu net de 2,5 milliards de livres et 764,1 millions de livres de bénéfices nets après impôts fin 2021. Le revenu net de la gestion d’actifs de Schroders atteignait 2,1 milliards de livres (1,8 milliard en 2020).

« Notre stratégie est axée sur trois priorités clairement définies pour conduire la future croissance de nos revenus. Premièrement, nous nous rapprochons du consommateur pour éviter la désintermédiation et nous faisons croître activement notre activité de gestion de fortune. Deuxièmement, nous orientons notre activité de gestion d'actifs vers les 'courants rapides'de notre secteur et troisièmement, nous élargissons nos capacités en matières d’actifs privés et alternatifs », indique Schroders dans un communiqué.

La firme a procédé à plusieurs acquisitions ces derniers mois dont celles de Cairn Real Estate, le pôle solutions de River and Mercantile, Greencoat Capital (dont la clôture devrait intervenir au T2 2022). Elle a également obtenu l’autorisation d’étendre ses activités de gestion de fonds et de fortune en Chine courant janvier.

Sur le segment des actifs privés et alternatifs, la société de gestion britannique affiche des encours de 53,7 milliards de livres fin 2021 (+16% par rapport à 2020). Sa division Schroders Capital a collecté 7,4 milliards de livres mais son activité d’alternatives liquides a décollecté de 500 millions de livres. Les activités de solutions et dédiées aux investisseurs institutionnels de Schroders ont, elles aussi, subi des sorties nettes respectives d’1 et 2,5 milliards de livres.

Schroders indique par ailleurs que la majorité de ses fonds distribués en Europe continentale sont classifiés article 8 ou 9 selon le règlement européen SFDR. Ceux-ci ont attiré 5,7 milliards de livres de flux pour des encours de 60,5 milliards de livres en 2021. La firme a lancé 14 fonds classés article 8 ou 9 en Europe l’an dernier et prévoit d’autres lancements en 2022.