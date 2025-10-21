Schroders s’approvisionne en électricité 100?% renouvelable

Schroders annonce s’approvisionner désormais à 100?% en électricité renouvelable pour ses activités mondiales en 2024, une première pour la société de gestion. Cet objectif a été atteint un an avant la date butoir de 2025.

Elle explique que cette réalisation a été vérifiée par RE100, une initiative mondiale indépendante menée par le Climate Group, qui rassemble des entreprises internationales engagées à utiliser 100?% d'électricité renouvelable. En 2023, Schroders s’approvisionnait à 98?% en électricité renouvelable.

La consommation d'électricité des bureaux détenus et loués par Schroders à l'échelle mondiale représente environ 80?% des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités du gestionnaire.

Cette annonce fait suite à l’installation de 2.606 panneaux solaires photovoltaïques, qui devraient produire environ 1,13 GWh par an, sur le campus de Schroders à Horsham en 2024. L’installation solaire sur site couvre près de 25?% des besoins annuels en électricité du campus et comprend l’installation de 58 bornes de recharge pour véhicules électriques.

L’engagement de Schroders en faveur d’un approvisionnement électrique 100?% renouvelable s’inscrit dans le cadre de son programme de développement durable, qui comprend également le lancement cette semaine de son premier partenariat caritatif mondial avec Fauna & Flora, une organisation caritative dédiée à la conservation de la nature.

Dans le cadre de ce partenariat, Schroders s’est engagé à investir 3 millions de livres sterling sur trois ans auprès de Fauna & Flora afin de financer ses projets de conservation et de soutenir cinq initiatives menées en collaboration avec les communautés locales pour protéger et restaurer la nature. L’organisation aidera aussi les collaborateurs de Schroders à s’informer sur les défis et les opportunités liés à la conservation de la nature.