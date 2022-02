Schroders reçoit le feu vert du régulateur chinois pour sa joint-venture en gestion de fortune

(NEWSManagers.com) - La société de gestion britannique Schroders vient de recevoir le feu vert du régulateur chinois pour offrir ses services d'investissement multi-actifs à des clients privés à travers la Chine via une co-entreprise locale. Dénommée Schroders BOCOM Wealth Management, cette joint-venture réunit Schroders Investment Management, majoritaire avec une participation de 51%, et Bank of Communication Wealth Management, qui dispose d'un capital social d'un milliard de renminbi (141 millions d'euros).

Cette joint-venture est née en février 2021 entre les deux partenaires qui travaillaient déjà ensemble depuis 2005, lorsqu'ils ont co-lancé Bocom Schorder Fund Management.

La Chine est devenue la nouvelle cible des sociétés de gestion internationales, à la suite d'un assouplissement des règlementations liées à la participation des acteurs étrangers sur le marché de la gestion de fortune. En 2021, BlackRock a reçu l'autorisation du régulateur chinois pour sa joint-venture avec China Construction Bank, et Goldman Sachs avec Industrial and Commercial Bank of China, tandis qu'Amundi a établi une joint-venture avec Bank of China en 2020. D'autres grands acteurs comme UBS, Deutsche Bank et BNP Paribas sont en train de finaliser leurs partenariats avec des entités locales.