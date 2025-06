Schroders publie son premier rapport sur la nature

Schroders vient de publier son premier « rapport nature », qui vise à identifier les risques et opportunités potentiels liés à la nature et la manière dont la société de gestion y répond. La rédaction de ce document suit les recommandations de la Taskforce on Nature-related Disclosures (TNFD) publiées en 2023.

Dans le cadre de ce rapport, Schroders a évalué les actifs cotés et non cotés qu’il détient afin d’obtenir une vue d’ensemble de ses principaux impacts et dépendances liés à la nature. Les principaux impacts sont les émissions de carbone, l’utilisation de l’eau et l’utilisation des écosystèmes terrestres. Ses plus grandes dépendances sont liées à l’eau.

« Les environnements naturels de la planète étant soumis à des pressions croissantes, il devient de plus en plus important de mesurer et de gérer les risques de nos investissements liés à la nature », a commenté Andy Howard, responsable mondial de l’investissement durable chez Schroders.

Laurence Marchal