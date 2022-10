Schroders nomme un nouveau responsable pour l'Allemagne

(NEWSManagers.com) - Alexander Prawitz a été nommé directeur de Schroder Investment Management (Europe) S.A., la branche allemande de Schroders. Ses fonctions deviendront effectives le 1er janvier 2023. Il succèdera à Achim Küssner, qui prendra sa retraite à la fin de l'année après 15 ans passés chez Schroders.

Alexander Prawitz, actuellement responsable de la région CEE et Méditerranée chez Schroders, a rejoint la société en 2007 et était initialement responsable de clientèle de gros en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg avant de déménager à Hong Kong en 2012 pour servir les principaux clients internationaux de Schroders dans le domaine de la banque et de l'assurance en Asie-Pacifique. En plus de ce rôle, il est également devenu responsable de la distribution des banques privées de Schroders à Hong Kong. Il est revenu à Francfort en 2017 pour diriger l'activité CEEMED (Europe du Centre et de l'Est et Méditerranée).