Schroders nomme un duo à la tête de l'Asie-Pacifique

(NEWSManagers.com) - Le gérant britannique a décidé de remplacer Lieven Debruyne, devenu directeur mondial de la distribution depuis septembre, par un duo à la direction générale de la région Asie-Pacifique. Il s'agit de Chris Durack, directeur de l'Australie, et Susan Soh, directrice de Singapour. Le premier est arrivé au sein de la société en 2011, et occupe ce poste depuis 2018. La seconde est en fonction depuis 2007, et est parallèlement présidente de l'Investment Management Association of Singapore (IMAS).

La firme a par ailleurs recruté Noriaki Kurose comme directeur Japon. Il arrive de Pictet AM, chez qui il était directeur du développement commercial auprès des institutionnels et du retail, depuis 2013.