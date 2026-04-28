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Schroders lance un ETF sur les actions américaines
information fournie par AOF 28/04/2026 à 11:31

(AOF) - Schroders lance un fonds négocié en bourse (ETF) actif en Europe, élargissant ainsi sa gamme de produits alors que les clients recherchent de plus en plus une exposition à l'investissement actif via les ETF : Schroder US Equity Active UCITS ETF. Il vise à générer une croissance du capital et des revenus supérieurs à l'indice S&P 500 (après déduction des frais) sur une période de trois à cinq ans, en investissant dans des actions en Amérique du Nord.

Cette nouvelle expansion de la plateforme ETF de Schroders coïncide avec le franchissement du cap des 2,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) pour l'ensemble de sa franchise d'ETF UCITS.

Cette performance propulse Schroders dans le top 10 des fournisseurs d'ETF UCITS actifs en termes d'actifs. La demande soutenue pour ses ETF actifs a permis à la firme d'accumuler 2 MdsUSD de nouveaux actifs nets depuis le début de l'année.

Géré par Lukas Kamblevicius, co-responsable de l'équipe d'investissement Quantitative Equity Products (QEP) de Schroders, l'ETF adoptera la stratégie Schroder QEP US Core. Il s'agit d'une stratégie de gestion active s'appuyant sur un historique de plus de 20 ans, axée sur la délivrance d'une surperformance constante dans divers contextes de marché, avec un risque relatif inférieur à celui de son indice de référence.

L'ETF fait ses débuts aujourd'hui sur Xetra et la Borsa Italiana, suivis d'autres cotations sur le London Stock Exchange et la SIX Swiss Exchange dans les semaines à venir.

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