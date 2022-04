Schroders fixe des objectifs d’engagement pour les gérants de fonds

(NEWSManagers.com) - Schroders a introduit des objectifs d'engagement pour les gérants de fonds et les analystes, franchissant une nouvelle étape en matière de durabilité. Cela s'appliquera aux équipes actions et obligations et fera partie des objectifs de performance des gérants de fonds.

Les gérants de fonds et les analystes peuvent piocher parmi les six thèmes principaux définis dans le nouveau programme d'engagement de Schroders. Ces thèmes sont : le changement climatique, la gouvernance d'entreprise, la diversité et l'inclusion, la gestion du capital humain, les droits de l'homme, le capital naturel et la biodiversité.

« L'accent accru mis sur l'engagement des entreprises reflète la conviction de Schroders que l'actionnariat actif peut contribuer à générer de l'alpha pour les clients », commente un communiqué.