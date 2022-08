Schroders co-fonde une société de gestion à impact en capital naturel

(NEWSManagers.com) - Schroders vient de lancer, en partenariat avec l’organisation dédiée à la nature Conservation International, Akaria Natural Capital, une société de gestion à impact en capital naturel basée à Singapour.La nouvelle entité compte demander une licence de gestion de fonds à l'Autorité monétaire de Singapour et prévoit de gérer une gamme de fonds investis dans des projets de solutions de capital naturel dans la région.Akaria Natural Capital sera dirigée par Gary Addison, en tant que directeur général, et Simon Chadwick, en tant que directeur de l'investissement d'impact. Tous les deux sont cofondateurs.Sur les cinq prochaines années, Akaria déploiera son capital dans 15 à 20 projets de solutions climatiques naturelles de haute qualité en Asie du Sud-Est. L'objectif de ces projets sera d'offrir à la fois des rendements à long terme et des avantages environnementaux positifs. Ils viseront également des impacts positifs pour les communautés locales. ?Ce partenariat vise également à contribuer à une meilleure compréhension de la manière d'allouer des capitaux à la nature et à soutenir le développement d'un marché d'investissement en capital naturel.