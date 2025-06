Schroders Capital : Jérôme Hamelin nommé au poste de Head of Real Estate France

(AOF) - Schroders Capital, la division dédiée aux marchés privés de Schroders, a annoncé la nomination de Jérôme Hamelin au poste de Head of Real Estate France. Basé à Paris, il prend en charge les activités immobilières liées aux bureaux, à la logistique et au commerce de détail. Sur ce périmètre, il sera responsable de la performance de l’activité immobilière, ainsi que du développement en France, au Luxembourg et en Belgique.

Les activités hôtelières restent sous la responsabilité de James MacNamara, Global Head of Value Add and Alternatives, Real Estate chez Schroders Capital.

Fort de près de 20 ans d'expérience dans l'investissement et la gestion d'actifs immobiliers à travers l'Europe, Jérôme Hamelin a occupé des postes de direction chez LaSalle Investment Management, pilotant des transactions d'envergure en France, au Benelux, au Danemark et en Italie.

" L'Europe continentale représente une part significative de notre portefeuille global et constitue un marché stratégique pour nous. ", a souligné Roger Hennig, Head of Continental Europe Real Estate, Schroders Capital.