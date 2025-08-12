Le président de l'Ina suspendu de ses fonctions par Dati après avoir acheté de la cocaïne

Le président de l'INA Laurent Vallet au festival du film américain de Deauville le 6 septembre 2023 ( AFP / LOU BENOIST )

Le président de l'Institut national de l'audiovisuel (Ina), Laurent Vallet, interpellé fin juillet à Paris après s'être fait livrer de la cocaïne chez lui, a été suspendu de ses fonctions par la ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé cette dernière mardi.

"Ayant pris connaissance par la presse de la mise en cause de Laurent Vallet (...) dans une affaire d'achat de stupéfiants, j'ai décidé pour la sérénité de l'institution de le suspendre immédiatement de ses fonctions en attendant de plus amples informations", a indiqué Mme Dati sur le réseau social X.

Dans un communiqué transmis par l'Ina, M. Vallet a dit "prendre acte" de cette décision "pleinement respectueuse de l'institution" qu'il dirige.

Selon lui, cette suspension a été prononcée "en vue de l'audience à laquelle (il est) convoqué début septembre au tribunal judiciaire de Paris pour une injonction thérapeutique".

"J'ai conscience du caractère à tous égards néfaste et condamnable de la consommation de stupéfiants. J'ai mis en place le dispositif indispensable visant à y mettre un terme définitif et me soumettrai à toute obligation que la justice estimera nécessaire", a-t-il assuré.

M. Vallet a été interpellé le 29 juillet à son domicile par la police, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information de Valeurs Actuelles.

Tout a débuté par une filature d'un jeune homme de 17 ans par des policiers de la BAC (brigade anticriminalité) qui vont le suivre jusque dans la cour intérieure d'un bâtiment, a relaté à l'AFP une source policière. A sa sortie, ils l'interpellent et découvrent qu'il est porteur d'une somme de 600 euros. Le jeune homme leur affirme être allé voir un ami.

Les policiers prennent alors contact avec "l'ami", qui est en fait le président de l'Ina. Celui-ci reconnaît avoir acheté au jeune homme de la cocaïne pour un montant de 600 euros et remet la drogue aux policiers. La cocaïne se vend généralement autour de 60 euros le gramme, au détail, en France.

Agé de 55 ans, Laurent Vallet a été reconduit en mai pour un troisième mandat de cinq ans à la tête de l'Ina, sur proposition de Rachida Dati.

L'Ina a pour mission d'archiver les images et sons de la télévision et de la radio et de valoriser ces fonds.