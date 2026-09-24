Schroders Capital clôture son fonds phare Global Direct IV à 1,3 milliard de dollars

(Zonebourse.com) - Schroders Capital, la branche marchés privés de Schroders gérant 113,7 milliards de dollars, annonce le closing final de son fonds de co-investissement phare, Schroders Capital Private Equity Global Direct IV (Global Direct IV), à hauteur de 1,3 MdUSD.

Ce closing final représente le plus grand fonds fermé d'investissement collectif en private equity de Schroders Capital à ce jour, s'inscrivant dans la croissance continue de sa plateforme de private equity, qui a levé plus de 5 MdsUSD de capitaux cette année.

Global Direct IV est un fonds pur co-investissement axé sur les petites et moyennes entreprises (valeurs d'entreprise généralement inférieures à 1 MdUSD), investissant principalement en Europe et aux Etats-Unis, complété par une allocation sélective dans des investissements de croissance en Asie. Il offre aux investisseurs un accès à un portefeuille diversifié réparti sur cinq secteurs clés : la santé, la technologie, les services aux entreprises, la consommation et l'industrie.

Sa stratégie vise des entreprises dotées de fondamentaux solides et d'un potentiel de croissance transformationnelle, en investissant aux côtés de GP spécialistes où la création de valeur peut être portée par la croissance organique, des stratégies de build-up, l'expansion internationale et la professionnalisation.

Depuis son lancement en 2024, Global Direct IV a suscité un intérêt significatif de la part d'un large éventail d'investisseurs institutionnels et de family offices souhaitant tirer profit des avantages d'une stratégie globale et diversifiée axée sur les investissements de private equity dans les petites et moyennes entreprises.

Avec 29,7 MdsUSD d'actifs sous gestion, la plateforme de private equity de Schroders Capital affiche un historique (track record) de plus de 25 ans d'investissements sur l'ensemble du cycle de vie des entreprises (des engagements de fonds primaires aux co-investissements directs et investissements de continuation) avec un positionnement stratégique axé sur le rachat d'entreprises (buyouts) de petite et moyenne taille, les sociétés de croissance (growth) et le venture capital mondial.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.