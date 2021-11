Schroders acquiert une société de gestion néerlandaise

(NEWSManagers.com) - Schroders Capital va acquérir Cairn Real Estate, une société de gestion immobilière néerlandaise affichant un encours de 1,3 milliard d' euros. La société britannique rachète la structure à MPC Capital, une société de gestion allemande spécialisée dans les énergies renouvelables, le fret et l' immobilier.

Créée en 2006, Cairn se spécialise dans plusieurs secteurs dont la logistique, les bureaux et la santé. Elle gère des actifs pour le compte d' investisseurs institutionnels, family offices et sociétés de private equity. Son équipe de 26 personnes est co-dirigée par Pieter Akkerman, Maarten Briët et Sven van Loon. La société est basée à Amsterdam et a aussi des bureaux à Haarlem.

L' opération va permettre à Schroders Capital de se renforcer sur le marché de l' immobilier néerlandais.

" Cette acquisition apporte une présence locale et une expertise en matière d'investissement sur le terrain pour appuyer notre objectif de travailler en partenariat avec nos clients et notre base d'investisseurs afin de proposer des solutions d'investissement immobilier à la pointe du marché " , commente Pieter Dalderop, responsable Benelux de Schroders.

Schroders Capital est la marque de Schroders pour les actifs non cotés. Lancée en juin dernier, elle réunissait alors 53,6 milliards d'euros d'actifs gérés.