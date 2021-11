Schroders acquiert le pôle solutions de River and Mercantile

(NEWSManagers.com) - Le secteur de la gestion britannique

est lui aussi en pleine recomposition. Schroders a annoncé son

intention d' acquérir l' activité Solutions Division de River and

Mercantile pour un montant de 230 millions de livres. Cela lui permet

d' ajouter 42 milliards de livres à ses 716,9 milliards de livres

d' actifs au 30 septembre 2021.

Cette Solutions Division, qui faisait

l' objet de marques d' intérêts depuis quelques mois, comprend des

activités de gestion fiduciaire et de dérivés au Royaume-Uni.

En en prenant le contrôle, Schroders va renforcer sa " capacité à répondre aux besoins de plus en plus complexes des clients fonds de pension " , ce qui s' inscrit dans sa " stratégie de croissance " , selon Peter Harrison, le directeur général de Schroders, cité dans un communiqué.

La transaction doit être bouclée au

premier trimestre 2022, sous réserve de l' approbation des actionnaires

de River and Mercantile.

Avec cette acquisition, Schroders

accueille James Barham, le directeur général de River and Mercantile,

qui quittera son poste une fois l' opération bouclée. Il prendra la

direction de la Solutions Division au sein de Schroders, sous la

houlette de Peter Harrison. Il aura aussi " un rôle de direction plus large " , selon un communiqué de River and Mercantile.

Chez River and Mercantile, James Barham sera remplacé par Alex Hoctor-Duncan.

RMG se recentre sur la gestion d' actifs

En vendant cette activité, River and

Mercantile ne va plus gérer que 4,8 milliards de livres, indique un

porte-parole de la société contacté par NewsManagers. La boutique

annonce qu' elle va se recentrer sur son activité de gestionnaire

d' actifs spécialisé. Cela passera par la diversification et la

croissance de ses capacités d' investissement, de sa gamme de produits et

de son exposition géographique.

" RMG prévoit de créer et d' offrir

une gamme plus large de produits actions de haute qualité et à valeur

ajoutée, et des produits alternatifs et d' actifs non cotés, très

demandés, en s' appuyant sur l' offre existante du groupe " , détaille un communiqué.

Dans un premier temps, cette offre élargie se concentrera sur ses canaux de distribution existants sur les marchés " wholesale "

et institutionnels britanniques. Cependant, la société a également

l'intention d'étendre sa distribution afin d'élargir son marché cible.

River and Mercantile indique notamment vouloir développer son équipe

infrastructures, " qui constitue un élément central de sa stratégie future " .

Ces développements se feront soit de

manière organique, soit par le biais d' acquisitions. La société indique

aussi vouloir recruter des équipes de gestion de fonds supplémentaires.

Ces développements interviennent alors qu' AssetCo a pris 5,85 % de River and Mercantile en février et que Martin Gilbert,

l' ancien patron d' Aberdeen Asset Management, qui fait partie d' AssetCo,

a rejoint la société en tant que président adjoint en janvier.