Schroders accepte une vente de 13,5 milliards de dollars à Nuveen, alors que la famille fondatrice cède ses parts

L'opération donne naissance à un groupe gérant 2 500 milliards de dollars d'actifs

Schroders valorisé à 612 pence par action, l'action fait un bond de 29 %

Les gestionnaires d'actifs de taille moyenne luttent contre des rivaux plus importants

La société britannique Schroders SDR.L est rachetée par le gestionnaire d'actifs américain Nuveen pour 9,9 milliards de livres (13,5 milliards de dollars), dans le cadre de l'une des plus importantes transactions de gestionnaires de fonds jamais réalisées en Europe, qui marque la fin de l'indépendance de la société londonienne, vieille de 222 ans. L'acquisition, qui verra la famille fondatrice du gestionnaire de fonds britannique céder ses parts, donnera naissance à un groupe combiné gérant 2 500 milliards de dollars d'actifs. Les actions de Schroders ont clôturé en hausse de 29 %.

"Il s'agit d'une étape de transformation massive pour les deux entreprises", a déclaré Bill Huffman, directeur général de Nuveen, à Reuters, ajoutant que l'opération lui donnait une empreinte mondiale et que Nuveen était ouverte à d'autres transactions pour se développer.

L'opération valorise Schroders à 16,5 fois les bénéfices de 2026, selon les analystes de RBC.

LA CONCURRENCE DES GRANDS RIVAUX AMÉRICAINS

Les gestionnaires d'actifs européens de taille moyenne, tels que Schroders, sont confrontés à la nécessité de se regrouper pour concurrencer leurs rivaux américains plus importants, tels que BlackRock BLK.N et Vanguard, qui vendent des fonds indiciels moins chers et d'autres produits passifs. Parmi les transactions récentes de plusieurs milliards de dollars, on peut citer l'achat par BNP Paribas de la branche fonds d'AXA en 2025, bien que d'autres négociations de fusion européennes aient échoué.

Les analystes ont évoqué la possibilité que certains actionnaires de Schroders fassent pression pour obtenir un prix plus élevé.

"Malgré le soutien du conseil d'administration, seuls 41 % des actionnaires ont donné leur appui irrévocable, ce qui laisse une grande marge de manœuvre aux holdouts pour réclamer un prix plus élevé. Alors que les fondamentaux s'améliorent et que l'alignement des actionnaires est loin d'être verrouillé, il est peu probable que cette histoire se termine aux conditions actuelles", a déclaré Johann Scholtz chez Morningstar.

Le directeur général de Schroders, Richard Oldfield, a déclaré qu'il pensait qu'une offre "interlope" était peu probable et que les cadres avaient commencé à contacter d'autres actionnaires pour les persuader des mérites de l'opération.

CONSÉQUENCES POUR LE RESTE DU SECTEUR

Schroders s'est développé à partir du financement du commerce transatlantique au XIXe siècle pour devenir le plus grand gestionnaire d'actifs indépendant de Grande-Bretagne. Ses actions ont chuté de 30 % au cours des cinq dernières années, bien qu'elles aient regagné du terrain sous la direction d'Oldfield.

La famille fondatrice - qui dispose encore de deux sièges au conseil d'administration - vendra sa participation de 41 % dans le cadre de la vente, a déclaré Oldfield à Reuters.

Les banquiers et les analystes estiment que les gestionnaires d'actifs de taille moyenne, comme Aberdeen

ABDN.L , sont vulnérables face à des prétendants plus importants, en particulier les entreprises américaines riches en liquidités.

"L'opération a également un effet positif sur le reste du secteur, car elle témoigne de la valeur de la gestion d'actifs traditionnelle", ont déclaré les analystes de RBC.

Les transactions dans le domaine de la gestion d'actifs ont une histoire mouvementée, plusieurs d'entre elles s'étant heurtées à des problèmes d'intégration.

Aberdeen Asset Management et Standard Life ont accepté de se regrouper en 2017 mais depuis lors, les actions ont chuté d'environ 50 %. L'accord, qui met fin à l'indépendance d'un nom séculaire de la finance londonienne, met également en évidence l'attrait des actions britanniques qui se négocient à un prix inférieur à celui des sociétés européennes et américaines.

PARMI LES PLUS GRANDS GESTIONNAIRES D'ACTIFS

Avec 2 500 milliards de dollars d'actifs sous gestion, le groupe combiné se situe légèrement en dessous du plus grand gestionnaire de fonds européen, Amundi AMUN.PA , mais bien en dessous des géants américains BlackRock, Vanguard et State Street.

Les actionnaires de Schroders recevront 590 pence par action en numéraire, plus des dividendes autorisés allant jusqu'à 22 pence, ce qui valorise la société à 612 pence par action, soit une prime de 34 % par rapport au cours de clôture de mercredi, selon les données du LSEG.

BNP Paribas était le seul conseiller financier de Nuveen, tandis que Wells Fargo et Barclays conseillaient Schroders.

Par ailleurs, Schroders a annoncé un bénéfice d'exploitation ajusté de 756,6 millions de livres pour 2025, soit une hausse de 25 % par rapport à l'année précédente.

Oldfield restera à la tête de Schroders après la conclusion de l'opération et Londres restera son plus grand bureau.

(1 $ = 0,7334 livre)