Schroder IM va pouvoir monter sa société de gestion de fortune en Chine

(NEWSManagers.com) - Schroder Investment Management vient de recevoir l'accord du régulateur chinois pour monter sa société de gestion de fortune. L'entité sera détenue à 51% par le gérant anglais, et 49% par son partenaire local Bank of Communications, ont annoncé les deux sociétés.

Schroders et la Bank of Communications possèdent déjà une joint-venture dans la gestion d'actifs, BOCOM Schroder Fund Management Co. La société, fondée en 2005, est détenue à 65% par le partenaire chinois, à 30% par Schroders, et 5% par une autre société chinoise.