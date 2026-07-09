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Schott Pharma s'envole après le relèvement de ses objectifs annuels
information fournie par AOF 09/07/2026 à 10:26

(Zonebourse.com) - Schott Pharma s'enflamme à la Bourse de Francfort ( 14,93%, à 20,25 euros). La société a relevé ses objectifs financiers annuels après un bon troisième trimestre.

Sur la base des chiffres préliminaires du troisième trimestre 2026, la société dédiée à la conception de solutions avancées de confinement et de systèmes d'administration de médicaments anticipe une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 8%, à changes constants, et une marge d'Ebitda d'environ 27%. Le consensus de marché tablait jusqu'ici sur des revenus en hausse de 3,5% et une marge d'Ebitda de 27,5%.

Partant, pour l'ensemble de l'exercice, Schott Pharma vise désormais une croissance de son chiffre d'affaires entre 5 et 6%, toujours à changes constants, contre une fourchette de 2 à 5% précédemment. La marge d'Ebitda annuelle est quant à elle attendue entre 27 et 28%, contre environ 27% auparavant.

La société précise que ces nouvelles prévisions sont supérieures aux attentes du marché qui étaient respectivement à 3,2% et 27,2%.

Pour se justifier, Schott Pharma s'appuie sur une solide performance opérationnelle, ainsi que sur un accord conclu avec un client majeur concernant les seringues en verre.

Les analystes de Jefferies ont salué ces annonces, mais ont maintenu leur avis à conserver sur le titre, avec une cible de cours inchangée à 17,30 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/07/2026 à 10:26:00.

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