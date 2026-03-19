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Scholastic en hausse après avoir annoncé un bénéfice pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 21:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions de la société d'édition Scholastic SCHL.O sont en hausse de 9,5 % à 37,49 $ après la cloche

** La société annonce un bénéfice par action de 2,55 $ pour le troisième trimestre, comparativement à une perte de 13 cents l'an dernier

** Au troisième trimestre, les activités d'édition, de divertissement et de distribution pour enfants de Scholastic ont continué à démontrer leur force, grâce à une solide performance dans les salons du livre et à nos franchises emblématiques dans tous les formats et sur toutes les plateformes", déclare Peter Warwick, directeur général de Scholastic

** Le groupe réaffirme également ses prévisions annuelles d'Ebitda ajusté

** Cependant, les revenus trimestriels de la société baissent de 2% pour atteindre 329,1 millions de dollars

** SCHL en hausse de ~39% en 2025

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