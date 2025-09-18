Scholastic chute après l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur à celui du premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions de la société d'édition Scholastic SCHL.O chutent de 9,2 % à 25 $ après la cloche

** SCHL déclare des revenus de 225,6 millions de dollars pour le premier trimestre, contre 238,9 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** La perte ajustée du premier trimestre est de 2,52 $ par action, contre une perte estimée à 2,44 $ par action

** "Dans notre division Éducation, les résultats ont été influencés par un environnement de financement difficile et volatile, les écoles retardant ou réduisant leurs achats" - directeur général Peter Warwick

** SCHL en hausse de plus de 29 % depuis le début de l'année