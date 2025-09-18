 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 303,43
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Scholastic chute après l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur à celui du premier trimestre
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 22:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions de la société d'édition Scholastic SCHL.O chutent de 9,2 % à 25 $ après la cloche

** SCHL déclare des revenus de 225,6 millions de dollars pour le premier trimestre, contre 238,9 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** La perte ajustée du premier trimestre est de 2,52 $ par action, contre une perte estimée à 2,44 $ par action

** "Dans notre division Éducation, les résultats ont été influencés par un environnement de financement difficile et volatile, les écoles retardant ou réduisant leurs achats" - directeur général Peter Warwick

** SCHL en hausse de plus de 29 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

SCHOLASTIC
27,5400 USD NASDAQ +1,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank