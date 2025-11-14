Scholar Rock bondit après la réinspection du site de fabrication de Catalent par la FDA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Scholar Rock SRRK.O augmentent de 20,1 % pour atteindre 36,1 $

** La société indique qu'elle a eu une réunion de type A en personne avec la FDA américaine, qu'elle a qualifiée de "constructive", une étape clé vers la présentation d'une nouvelle demande pour son médicament contre la faiblesse musculaire, apitegromab

** En septembre, l'agence a refusé d'approuver l'apitegromab en raison de problèmes survenus dans une usine de fabrication tierce

** L'installation, Catalent Indiana, qui fait partie de Novo Nordisk NOVOb.CO , a confirmé que les efforts de remédiation sont en bonne voie et qu'elle devrait être prête pour la réinspection d'ici la fin de l'année, ce qui soutiendrait les plans de lancement potentiel de SRRK aux États-Unis en 2026

** Scholar Rock indique qu'elle a également accéléré les délais avec une autre installation de remplissage et de finition qui a fait ses preuves en matière d'inspections de sites

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 30,4 % depuis le début de l'année