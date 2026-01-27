 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Schneider va devenir le partenaire de la technologie énergétique de McLaren Racing
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 12:12

Schneider Electric va devenir le partenaire officiel de la technologie énergétique de McLaren Racing, incluant l'équipe McLaren Mastercard Formule 1, l'équipe Arrow McLaren IndyCar, la McLaren F1 Academy, ainsi que l'équipe McLaren United Autosports WEC Hypercar.

Schneider et McLaren Racing vont développer des technologies énergétiques, en fournissant des solutions de puissance robustes en bord de piste sur les circuits du monde entier ou sur la base au McLaren Technology Centre à Woking, au Royaume-Uni.

Cela inclura l'optimisation des actifs existants dans et autour de la soufflerie, des installations de fabrication, des centres de données informatiques grâce à des systèmes résilients pour réduire la consommation d'énergie et la facilitation de l'électrification.

Zak Brown, DG de McLaren Racing, a déclaré : " En combinant l'expertise de Schneider en technologie énergétique avec la quête de performance de McLaren, nous explorerons de nouvelles façons de rendre nos opérations plus intelligentes et plus efficaces. "

Valeurs associées

SCHNEIDER ELECTRIC
234,5000 EUR Euronext Paris +0,95%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank