Schneider va devenir le partenaire de la technologie énergétique de McLaren Racing
Schneider et McLaren Racing vont développer des technologies énergétiques, en fournissant des solutions de puissance robustes en bord de piste sur les circuits du monde entier ou sur la base au McLaren Technology Centre à Woking, au Royaume-Uni.
Cela inclura l'optimisation des actifs existants dans et autour de la soufflerie, des installations de fabrication, des centres de données informatiques grâce à des systèmes résilients pour réduire la consommation d'énergie et la facilitation de l'électrification.
Zak Brown, DG de McLaren Racing, a déclaré : " En combinant l'expertise de Schneider en technologie énergétique avec la quête de performance de McLaren, nous explorerons de nouvelles façons de rendre nos opérations plus intelligentes et plus efficaces. "
Valeurs associées
|234,5000 EUR
|Euronext Paris
|+0,95%
