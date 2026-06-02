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Schneider : un nouveau record de clôture est attendu
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 14:31

Schneider rajoute 3% aux 2,5% gagné la veille, retrace son zénith des 285E, inscrit au fixing d'ouverture le 7 mai et se positionne pour établir un nouveau record de clôture historique, au-delà des 282,7E du 6 mai.

Le test de la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 287E semble imminent, la hausse inexorable... mais un PER de 28 devient difficilement soutenable si le marché dans son ensemble (S&P500 et Euro-Stoxx600) ne poursuit pas sa hausse pour une 10ème semaine d'affiliée : ce n'est pas arrivé depuis 1985.

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