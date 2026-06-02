Accepté, refusé ou en attente... les premiers résultats tombent sur Parcoursup

Parcoursup: plus d'un million de candidats en attente des résultats ( AFP / Anna KURTH )

Après deux mois et demi d'attente, le verdict est tombé: plus d'un million de lycéens et d'étudiants en reconversion ont reçu mardi les premiers résultats de la plateforme d'inscription post-bac Parcoursup.

Pour Mathieu, lycéen de 17 ans à Courbevoie (Hauts-de-Seine), le résultat est plutôt encourageant puisqu'il a déjà obtenu une réponse positive pour une prépa littéraire.

"Ce n'est pas mon vœu principal, mais je suis quand même content", assure le jeune homme. "Je suis confiant pour la suite, parce que j'ai pas mal de vœux en attente et je suis bien classé."

Au total, Mathieu avait formulé 20 vœux et sous-vœux. Pour l'instant, 12 sont toujours en attente et 7 ont été refusés.

Parcoursup a recueilli cette année les voeux de 1.046.000 candidats dans l'enseignement supérieur, "un chiffre record depuis 2018" et le lancement de la plateforme en remplacement d'APB, selon le ministère de l'Enseignement supérieur. L'an dernier, ils étaient 980.000.

- "Parcoursup ne trie personne" -

La plateforme reste contestée. Le syndicat étudiant Unef a dénoncé mardi "une machine qui sélectionne et broie des milliers de jeunes" avec des "algorithmes flous" et ses "logiques de sélection violente."

Le ministre de l'Education Edouard Geffray a défendu mardi soir un outil qui "met simplement en relation l’offre et la demande". "Chaque formation choisit ses futurs étudiants. Parcoursup ne trie personne", a-t-il assuré sur France 5.

Parmi les candidats figurent 657.000 lycéens scolarisés en France, soit 9.500 de plus que l'année dernière. Une augmentation très largement portée par les élèves de terminale professionnelle, qui sont 8.000 de plus qu'en 2025 à avoir confirmé au moins un voeu.

Parmi eux, Yassin, en terminale pro commerce à Meaux (Seine-et-Marne) n'a formulé qu'un seul voeu - un BTS en alternance, pour lequel il est actuellement en attente.

"Je suis plutôt confiant. Je n'ai pas de si mauvaises notes", explique-t-il. "Si je ne suis pas pris, ce ne sera pas une grande déception", relativise le jeune homme de 19 ans, qui envisage, le cas échéant, de commencer à travailler.

On compte également 206.000 étudiants souhaitant changer de voie, contre 183.000 l'an dernier, et 122.000 candidats non scolarisés et ayant un projet de reprise d'études (+10.000).

En reconversion après une première année de médecine interrompue à Tours, Yanis, 19 ans, se dit "plutôt content des résultats". Si son premier choix, une double licence droit-économie-gestion, reste en attente, trois de ses neuf vœux ont d'ores et déjà été acceptés.

- Le bac comme condition -

Au total, plus de 14 millions de vœux et sous-voeux ont été formulés sur la plateforme pour des formations sous statut étudiant, en légère hausse par rapport à 2025.

Plusieurs réponses sont possibles pour chaque formation: être accepté ("oui"), accepté sous condition ("oui si", pour des filières universitaires qui demandent à l'étudiant de suivre un parcours d'accompagnement pédagogique ou personnalisé), en liste d'attente ou encore refusé (uniquement pour les filières sélectives).

Les candidats peuvent d'abord consulter leurs résultats, avant de répondre aux propositions au fil de la soirée. Ils disposent de 48 heures pour se décider, puis devront classer entre le 5 et le 8 juin les vœux en attente qu’ils souhaitent conserver.

La phase principale d'admission durera jusqu'au 11 juillet, période pendant laquelle les candidats continueront de recevoir des réponses.

Du 11 juin au 10 septembre, de nouveaux vœux seront possibles dans les formations disposant encore de places.

Tout ce processus reste conditionné à l'obtention du bac, dont le coup d'envoi aura lieu le 15 juin avec la philo et dont les résultats seront communiqués le 7 juillet.

L'an dernier, deux tiers des lycéens avaient reçu au moins une proposition sur Parcoursup dès le premier jour, et 94 % au terme de la procédure.

Les quelque 270.000 étudiants titulaires d'un diplôme bac+3 qui ont postulé sur la plateforme Mon master recevront, eux, leurs premières réponses à leurs candidatures à des masters mercredi.