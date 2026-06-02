Un rapport corédigé par Piketty propose de faire converger les revenus de tous les pays d'ici 2100

L'économiste français Thomas Piketty à Paris, le 10 septembre 2019 ( AFP / JOEL SAGET )

L'économiste français Thomas Piketty propose de faire converger les revenus de tous les pays vers ceux des pays riches à l'horizon 2100, dans un entretien accordé mardi au "1 hebdo" au sujet d'un Rapport sur la justice mondiale qui sera publié jeudi.

Ce rapport, rédigé par un collectif international de chercheurs dont Thomas Piketty, part du constat que "les écarts de revenus par habitant sont immenses aujourd’hui" entre les pays riches et pauvres, à parité de pouvoir d'achat.

Il propose donc "d'aller vers une convergence des revenus de tous les pays d’ici 2100 à un niveau équivalent à celui des pays riches aujourd’hui", soit un revenu mensuel moyen de 5.000 euros par habitant, précise Thomas Piketty, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), professeur à l’École d’économie de Paris/Paris School of Economics et co-directeur du World Inequality Lab.

"Pour atteindre cet objectif, cela suppose des taux de croissance annuelle du PIB par habitant quasi nul (0 à 0,5%) dans les régions les plus riches (Amérique du Nord/Océanie, Europe) et d'environ 3 à 4% dans les plus pauvres (Afrique subsaharienne, Asie du Sud et du Sud-Est)", développe-t-il.

Cela nécessiterait, selon l'économiste, une redéfinition complète de la production, avec interdiction des hydrocarbures à la faveur de l'énergie éolienne et solaire "grâce à de gros investissements financés par un Fonds pour la justice mondiale", "une nouvelle institution internationale chargée de lever des recettes".

Conernant les recettes, le rapport prévoit des taxes mondiales sur le patrimoine (avec un taux allant jusqu'à 20%) et sur les revenus (jusqu'à 90%) des personnes aisées, "qui s'ajoutent aux systèmes fiscaux nationaux".

La consommation de biens immatériels comme la santé et l'éducation serait favorisée par rapport aux biens matériels et le temps de travail baisserait fortement, ce qui permettrait aussi de contenir le réchauffement climatique, affirme-t-il, reconnaissant "une part d'utopie".